JR水郡線 水戸と常陸大宮間で運転見合わせ 停電の影響
2025年9月18日 14時39分
TBS NEWS DIG

JR東日本によりますと、午後2時半現在、水郡線は停電の影響で、水戸と常陸大宮間の上下線で運転を見合わせています。運転再開見込みは立っていません。