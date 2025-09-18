お笑いコンビ、チョコレートプラネットが18日、YouTubeチャンネルを更新し、SNSでアップされていた動画内での松尾駿（43）の発言を謝罪した。

冒頭、長田庄平（45）が「チョコレートプラネットです。この度はお騒がせして申し訳ございませんでした」と謝罪。長田は松尾の当該発言について、アインシュタイン稲田直樹のSNSが乗っ取られたことを話題にしていた中で出た言葉だったと状況を説明した。長田は「その中で（松尾の発言した）『素人はSNSをやるな』というということが切り抜かれ、そこが拡散されていって、このような大きい事態になった、ということになります」と語った。

続けて松尾は「まずは今回、僕の発言で不快な思いをされた方、ご迷惑をおかけした方、応援してくれてきた方に、本当に申し訳ございませんでした」と頭を下げて謝罪。発言の真意について「稲ちゃんのことに対してもそうですし、今まで誹謗中傷だったり、ネガティブなことをわざわざ…僕もぶつけられたりとか、いろんな人の見ていて。なんでそんなことをするんだろうっていうのから、そういうことを言うぐらいだったら、もうSNSやるなという、すごく、極端な言い方をしてしまいました」と語ると、「それによって誤解を生んでしまい、不快なな思いをさせてしまいました。本当に申し訳ございません」と頭を下げた。

さらに松尾は「大きく言ったというのは、芸人なのでちょっとボケ、というか、極端に大きく言う、っていう言い方で、今回みたいな『一般人はSNSをするな』という言い方、『素人はSNSをするな』っていう、『素人』とかいう、すごく偉そうな言い方になってしまいました」と謝罪を繰り返し「真意としてはそういうネガティブなことを見たり、人を傷つけたりすることが、僕はすごくイヤで、そういうことをやるぐらいだったらやるな、というすごく極端な、バカな言い方になってしまって、もうちょっと芸人だったら面白く言えたはずなのに、僕の力がなく、そういう極端な、不快な思いをする言い方になってしまいました」と神妙な表情で語った。

松尾はその上で「これを言ってもきっと、それでもやっぱりイヤだなと思う方もいらっしゃると思いますので、それはここから頑張っていくだけだなと思いますし、本当、申し訳ございませんでした」とした。

長田は「僕も横で聞いてて、むちゃくちゃなことは言ってんなとは思ったんですけど。いち芸人がむちゃくちゃなこと言ってんなっていうことでスルーされるかなと思ったんですけれども、それが切り抜かれて拡散されてしまった」と吐露。さらに「動画を削除したのは稲ちゃんの名前が入っていたので、そこが悪目立ちするのも良くないな、という感じで、僕の判断で削除させていただきました」とした。今回の謝罪動画をアップしたことについて、長田は「ファンの皆さまに嫌な思いをさせてしまっている」と言及。関係者やスポンサーに向けても謝罪した。

動画の最後では、長田は「松尾の言動は、僕の言動でもあると思っているので。チョコレートプラネット2人でやっておりますので、これは2人の責任だなと思います。ということで、ここから、初心の気持ちに返るという意味、そして気持ちを引き締めるという意味で、ちょっと頭を丸めたいなと思います。もちろん松尾だけじゃなくて、2人で一緒に」と切り出した。長田はバリカンを手にし、まず自らの髪をバッサリ。続けて松尾も頭を丸めた。