16日にグループ卒業を発表した乃木坂46久保史緒里（24）が17日深夜、自身がパーソナリティーを務める「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）に生出演。肉声でグループ卒業を報告した上で、自身が卒業を決めた日について言及した。

「2023年の全国ツアーをやっていた時に3期生が一番上の期になって初めてのツアーでものすごく不安があったんですね。ただ、そのツアーがすごく楽しくて。そのツアー中に、乃木坂が好き過ぎて、自分の意思で卒業しますって言えないかも。卒業の決意ができないかもって思ったんですよ。それに怖くなって、それが不安になった。私いつまでやれるんだろうなっていうよりかは、いつまでやっちゃいそうだなって」と告白。

「いつかは自分で決めなきゃいけない。それができないかも。メンバーが好きすぎるって思っていたのに、2023年の神宮最終日、終わった瞬間に私は卒業を決めました」と続けた。

そして「何がきっかけって言われたら、分からないんだけど。なんかその瞬間に今だなって思ったんですよ。2023年だから2年前に思ってて。だからといって、今すぐに卒業したいっていうことではなかったんですね」と語った。

さらに「2022年の2月からこのオールナイトニッポンのパーソナリティーを任せていただいているんだけど、2023年っていうことはまだ1年ちょっとしかやってないんですよ。で、辞められないよって自分に思ったの。1年ちょっとのオールナイトニッポンで辞めちゃ駄目だよって」と本音を吐露。

「辞めちゃ駄目だよっていうよりかは、私の中でオールナイトニッポンがデカすぎて。オールナイトニッポンがあったから、卒業が伸びました。本当にそうなの。オールナイトニッポンの存在が私の卒業をすごく伸ばしてくれた。卒業に踏み切れなかった理由はいろいろあるけど、その中の1つに乃木坂46のオールナイトニッポンが楽しすぎた！」と語った上で「あっぶない、泣きそうだぜ！ 泣かねーぜ！」と笑った。

◆久保史緒里（くぼ・しおり）2001年（平13）7月14日、宮城県生まれ。愛称「くぼちゃん」「しーちゃん」など。16年9月加入の3期生。東北地方拠点の「仙建工業株式会社」CMに出演。小3から中3まで楽天のジュニアチアガールを経験。161センチ。血液型O。