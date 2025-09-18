巨人は、パペットシリーズの秋をテーマにした新商品を予約販売すると発表した。１８日から巨人公式オンラインストアで取り扱う。東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）では、一部の商品を１９日から発売する。

コスモスの花畑の中でパペットたちが読書を楽しむ姿を描いた９・１０月のパペットカレンダーを取り入れたデザインのほか、新たにカジュアルなパペットカフェシリーズが登場する。

【商品一覧】

■カレンダーデザイン ９、１０月

・トートバッグ ３２００円

・ハンドタオル １８００円

・巾着 １４００円

・Ａ４クリアファイル ５００円

・＜シークレット＞アクリルキーホルダー ７００円

■パステルカラー

・マグカップ（９種） ２４００円

・アクリルチャーム付きポーチ（９種） １９８０円

・ハンドタオル（９種） １８００円

■パペットカフェ

・ランチトート（１２種） ２８００円

・ガラスマグカップ（１２種） ２４００円

・アクリルキーホルダー（１２種） ９００円

■その他

・応援フェースタオル（追加８種） ２８００円

・ミニヘアクリップ ２個セット（２１種） １３００円

詳細は球団公式ホームページまで。