パペットシリーズの秋の新商品（球団提供）

写真拡大

　巨人は、パペットシリーズの秋をテーマにした新商品を予約販売すると発表した。１８日から巨人公式オンラインストアで取り扱う。東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ　ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）では、一部の商品を１９日から発売する。

　コスモスの花畑の中でパペットたちが読書を楽しむ姿を描いた９・１０月のパペットカレンダーを取り入れたデザインのほか、新たにカジュアルなパペットカフェシリーズが登場する。

【商品一覧】

■カレンダーデザイン　９、１０月

・トートバッグ　３２００円

・ハンドタオル　１８００円

・巾着　１４００円

・Ａ４クリアファイル　５００円

・＜シークレット＞アクリルキーホルダー　７００円

■パステルカラー

・マグカップ（９種）　２４００円

・アクリルチャーム付きポーチ（９種）　１９８０円

・ハンドタオル（９種）　１８００円

■パペットカフェ

・ランチトート（１２種）　２８００円

・ガラスマグカップ（１２種）　２４００円

・アクリルキーホルダー（１２種）　９００円

■その他

・応援フェースタオル（追加８種）　２８００円

・ミニヘアクリップ　２個セット（２１種）　１３００円

　詳細は球団公式ホームページまで。