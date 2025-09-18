【巨人】パペットシリーズの秋の新商品を発売
巨人は、パペットシリーズの秋をテーマにした新商品を予約販売すると発表した。１８日から巨人公式オンラインストアで取り扱う。東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）では、一部の商品を１９日から発売する。
コスモスの花畑の中でパペットたちが読書を楽しむ姿を描いた９・１０月のパペットカレンダーを取り入れたデザインのほか、新たにカジュアルなパペットカフェシリーズが登場する。
【商品一覧】
■カレンダーデザイン ９、１０月
・トートバッグ ３２００円
・ハンドタオル １８００円
・巾着 １４００円
・Ａ４クリアファイル ５００円
・＜シークレット＞アクリルキーホルダー ７００円
■パステルカラー
・マグカップ（９種） ２４００円
・アクリルチャーム付きポーチ（９種） １９８０円
・ハンドタオル（９種） １８００円
■パペットカフェ
・ランチトート（１２種） ２８００円
・ガラスマグカップ（１２種） ２４００円
・アクリルキーホルダー（１２種） ９００円
■その他
・応援フェースタオル（追加８種） ２８００円
・ミニヘアクリップ ２個セット（２１種） １３００円
詳細は球団公式ホームページまで。