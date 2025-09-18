〈今日はかいわれ大根の日〉低カロ＆ヘルシーな『鶏ささ身と貝割れ菜の山椒あえ』を。

9月18日は「かいわれ大根の日」。

そこで貝割れ菜を1パック使って、鶏ささ身とあえたヘルシー＆おいしい一品をご紹介。山椒をきかせたたれが具材にマッチして、さっぱりしながらもクセになる味わいです。

『鶏ささ身と貝割れ菜の山椒あえ』のレシピ

材料（2人分）

鶏ささ身……4本（約200g）

貝割れ菜……1パック

〈山椒だれ〉

砂糖……大さじ1/2

しょうゆ……大さじ1

酢……大さじ1

粉山椒……小さじ1/2

ラー油……少々

酒……大さじ1

塩……ひとつまみ

砂糖……ひとつまみ

作り方

（1）ささ身をレンチンする

ささ身は筋を取り、直径20cmの耐熱皿に並べ、酒、塩、砂糖をもみ込んで10分ほどおく。ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で2分加熱する。いったん取り出してささ身を返し、再びラップをかけて、レンジで1分〜1分30秒加熱し、取り出してそのまま粗熱を取る。

（2）たれを混ぜて仕上げる

貝割れ菜は根元を切り、冷水につけてパリッとさせ、水けをしっかりときる。ボールに山椒だれの材料を入れて混ぜ、（1）のささ身を食べやすく裂いて加える。貝割れ菜を加えてあえる。器に盛り、ボールに残ったたれをかける。

ピリッと爽やかな山椒の香りと、しゃきっとした貝割れ菜の食感。食べ終わったあともまた作りたくなる、そんなレシピ。常備菜として覚えておくと、とても心強いですよ♪

（『オレンジページ』2025年8月17日号より）