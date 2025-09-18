東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【NZ】

GDP（第2四半期）07:45

結果 -0.9%

予想 -0.3% 前回 0.9%（0.8%から修正）（前期比)

結果 -0.6%

予想 0.0% 前回 -0.6%（-0.7%から修正）（前年比)



【豪州】

雇用統計（8月）10:30

結果 -0.54万人

予想 2.10万人 前回 2.65万人（2.45万人から修正）（雇用者数)

結果 4.2%

予想 4.2% 前回 4.2%（失業率)



※要人発言やニュース

【日本】

自民党高市氏

自民総裁選に立候補する決意を固めた、あす政策に関して記者会見



【NZ】

GDP受け一部金融機関がNZ中銀10月50bp利下げを予想、従来25bpから変更

ウエストパック銀は10月50bp利下げ、11月に追加で25bp引き下げ、年末2.25%と予想

※NZ中銀は今年あと2回25bpずつ引き下げ、年末2.50%程度と予想

外部サイト