東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【NZ】
GDP（第2四半期）07:45
結果 -0.9%
予想 -0.3% 前回 0.9%（0.8%から修正）（前期比)
結果 -0.6%
予想 0.0% 前回 -0.6%（-0.7%から修正）（前年比)
【豪州】
雇用統計（8月）10:30
結果 -0.54万人
予想 2.10万人 前回 2.65万人（2.45万人から修正）（雇用者数)
結果 4.2%
予想 4.2% 前回 4.2%（失業率)
※要人発言やニュース
【日本】
自民党高市氏
自民総裁選に立候補する決意を固めた、あす政策に関して記者会見
【NZ】
GDP受け一部金融機関がNZ中銀10月50bp利下げを予想、従来25bpから変更
ウエストパック銀は10月50bp利下げ、11月に追加で25bp引き下げ、年末2.25%と予想
※NZ中銀は今年あと2回25bpずつ引き下げ、年末2.50%程度と予想
