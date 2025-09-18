G大阪が18日、大阪吹田市の練習場グラウンドで大院大（関西リーグ1部）との練習試合を公開、3―1で勝った。

大院大には遠藤保仁コーチ（45）の長男で2年生のMF遠藤楓仁（ふうと＝19）がいる。楓仁はG大阪アカデミー出身で、試合前から「きょうは先発？」とG大阪スタッフから声を掛けられるなど“古巣”への帰還にあいさつに追われていた。

楓仁は背番号150をつけて後半開始から出場。守備的MFの位置から縦へのスルーパス、両サイドにボールを散らしてチャンメークを続けると、正確なCKから味方のヘディングシュートを引き出した。1メートル79と大柄だが、パスを出すテンポと柔らかさは父親譲りの“味”があった。

45分のプレーを振り返って楓仁は「相手はJ1だから上手いし強い。自分的にちょっと通用した部分もありましたが、通用しなかった課題とかフィジカルを残りの2年間でしっかり鍛えて。守備の面での強さだったり、負けない部分をつけていきたい。（大学の後期リーグ）開幕も近いし、調子はいいです」とうなずいた。関西大学サッカーリーグ1部の大院大の前期は10位。後期開幕の20日の相手は前期3位の同志社大。前期は2戦とも引き分けており、憶する相手ではない。

父・保仁コーチは観戦しなかったが、楓仁は試合後にG大阪アカデミーの大先輩、MF倉田秋（36）に呼び止められ「お疲れ、頑張ってねって声かけしてもらいました」と笑った。「（G大阪に帰ってくるのを）待ってもらってるというか、そういう気持ちに応えないといけないなというのもあります。父親がいるので一緒にやりたいなという気持ちはあります」。育ててもらったG大阪、父のいるこのチームに帰ってくるために遠藤楓仁は大学で修練を積む。