フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。お笑いタレント「サバンナ」高橋茂雄（49）の妻でタレント・清水みさと（33）と、アイスランドを訪れたことを伝えた。

宇賀は「可愛い子ぶってるけど、可愛くない泥パック」と書き出し、顔が白くなったパック中の姿を披露。「ブルーラグーンは、本当に青くて！！国籍も人種も異なる人々が一緒に温泉に浸かって、乾杯したりおしゃべりしたり、温かく平和な場所でした」と伝えた。

「ということで、今回一緒に旅をしてくれたのは、サウナ界の女神・みさとちゃん」と明かし、「毎日何時間も車を走らせながら色んな話をして、毎日何度も湯に浸かりサウナに入り、毎日雨に打たれ風に吹かれ虹を見て、とにかく濃厚な時間を過ごした！！もちろんしっかり取材もしました」と満喫した様子。

また「笑って、くるくる回って、手を繋いで、世界の境目があいまいになる…。まさにSigur Rosだった！！」とアイスランドの人気バンドにも触れ、「好奇心と冒険心を失わなければ、もっと優しくなれるし、誰とでも手を繋げる。そう信じて、旅を続けていきたいなぁ…」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「誰？」「二人して 小梅太夫だ！」「志村けんのバカ殿様かと思いましたww」「鉄拳さんと小梅さんではないですよね」「宇賀さん、怒ってる〜！？」「一応、入浴シーン？（笑）」などのツッコミが。

他に「人生で一度行ってみたい場所のひとつ！！羨ましいです泣」「行ってみたい…憧れのアイスランド…」「顔パック中でも可愛い」「素敵」「雄大だねぇ〜」「宇賀ちゃん、楽しんでいますね」などの声が集まった。