【「『ひゃくえむ。』×UNDER ARMOUR Supported by ナタリー」キャンペーン】 開催期間：9月18日～ ※なくなり次第終了 対象店舗：全国のABC-MART店舗

【拡大画像へ】

ABCマートは、 UNDER ARMOUR「UA Infinite（インフィニット）」とマンガ「ひゃくえむ。」との初のコラボレーションに伴い、全国のABC-MARTおよびABC-MART公式オンラインストアにて9月18日より「『ひゃくえむ。』×UNDER ARMOUR Supported by ナタリー」キャンペーンを開催する。

対象商品を購入すると、作品中のコマを利用した「オリジナル名言ステッカー」がもらえる。ステッカーは数量限定で、なくなり次第終了する。

【オリジナル名言ステッカー】

□「『ひゃくえむ。』×UNDER ARMOUR」コラボレーションのページ

「ひゃくえむ。」は「チ。―地球の運動について―」の作者魚豊氏のデビュー作。100m走に魅入られた主人公トガシと、その友人小宮のドラマを描いている。

本コラボでは、物語最終話の印象的なシーンをキービジュアルに採用しており、作品の世界観やキャラクターの持つ情熱をダイレクトに感じられる仕上がりとなっている。

「UA Infinite」は、新たに搭載された「UA HOVRクッション」により、長時間のランニングでも足への負担を軽減する高い安定性と、縫い目のないシームレスな構造が特長のランニングシューズ。アニメでは主人公・小宮の目標であり先輩でもある財津がUNDER ARMOURの競技用のスパイクを着用して登場する。

【キャンペーン概要】

開催期間：9月18日～ ※なくなり次第終了

対象商品：UNDER ARMOUR 「UA Infinite」を含む対象商品

対象店舗：全国のABC-MART店舗

キャンペーン特典：

漫画のコマを使用した、トガシ・小宮・財津・海棠のオリジナル名言ステッカー（4枚1セット）

【UA Infiniteメンズモデル】【UA Infiniteレディースモデル】

新しくなったUA ホバークッショニングが着地時の高い安定性を実現。長時間の走行による足への負担を軽減する