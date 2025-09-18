ABCマート、「ひゃくえむ。」とランニングシューズUNDER ARMOURのコラボキャンペーンを開催9月19日劇場公開。「チ。―地球の運動について―」の豊魚氏が描く100m走ドラマ
【拡大画像へ】
ABCマートは、 UNDER ARMOUR「UA Infinite（インフィニット）」とマンガ「ひゃくえむ。」との初のコラボレーションに伴い、全国のABC-MARTおよびABC-MART公式オンラインストアにて9月18日より「『ひゃくえむ。』×UNDER ARMOUR Supported by ナタリー」キャンペーンを開催する。
対象商品を購入すると、作品中のコマを利用した「オリジナル名言ステッカー」がもらえる。ステッカーは数量限定で、なくなり次第終了する。【オリジナル名言ステッカー】
□「『ひゃくえむ。』×UNDER ARMOUR」コラボレーションのページ
「ひゃくえむ。」は「チ。―地球の運動について―」の作者魚豊氏のデビュー作。100m走に魅入られた主人公トガシと、その友人小宮のドラマを描いている。
本コラボでは、物語最終話の印象的なシーンをキービジュアルに採用しており、作品の世界観やキャラクターの持つ情熱をダイレクトに感じられる仕上がりとなっている。
「UA Infinite」は、新たに搭載された「UA HOVRクッション」により、長時間のランニングでも足への負担を軽減する高い安定性と、縫い目のないシームレスな構造が特長のランニングシューズ。アニメでは主人公・小宮の目標であり先輩でもある財津がUNDER ARMOURの競技用のスパイクを着用して登場する。
【キャンペーン概要】
開催期間：9月18日～ ※なくなり次第終了
対象商品：UNDER ARMOUR 「UA Infinite」を含む対象商品
対象店舗：全国のABC-MART店舗
キャンペーン特典：
漫画のコマを使用した、トガシ・小宮・財津・海棠のオリジナル名言ステッカー（4枚1セット）
新しくなったUA ホバークッショニングが着地時の高い安定性を実現。長時間の走行による足への負担を軽減する
大人気漫画『ひゃくえむ。』とUNDER ARMOURが初コラボ！- ABC-MART（ABCマート公式） (@ABCMART_INFO) September 18, 2025
走るのが好きなすべての人へ。
UA Infinite（インフィニット）で走り出そう！https://t.co/as1uTRb4BU#ひゃくえむ。 #underarmor #infinite #アンダーアーマー #インフィニット #スニーカー #ランニングシューズ #abcmart #abcマート pic.twitter.com/xHR6p5fgBF