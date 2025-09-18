3個目の熱帯低気圧が発生

気象庁によりますと、きょう（18日）未明にウェーク島近海で熱帯低気圧が発生したということです。

【画像を見る】トリプル台風発生か ひとつは日本列島方面へ 詳しい進路予想をみる

熱帯低気圧は、ウェーク島近海を西に進んでいて、中心気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

今後の進路予想図は【画像①】の通りです。

今後の進路は？

「熱帯低気圧c」の中心は、



あす（１９日）午前０時にはウェーク島近海、

中心気圧は１００６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１５メートル、

最大瞬間風速は２３メートル



あす（１９日）正午までには台風になりウェーク島近海、

中心気圧は１００４ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あさって（２０日）午前９時には南鳥島近海、

中心気圧は１００２ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



２１日午前９時には南鳥島近海

中心気圧は１０００ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



２２日午前９時には南鳥島近海

中心気圧は９９６ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



２３日午前９時には小笠原近海

進路は北北西で速度はゆっくり

中心気圧は９９０ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



の予想となっています。

２個目の熱帯低気圧は？

気象庁によりますと、きのう（17日）正午、フィリピンの東で“台風のたまご”となる「熱帯低気圧b」が発生したということです。



熱帯低気圧bは

きょう（18日）正午、

フィリピンの東にあって進路は西北西、

中心気圧は1004ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は15メートル、

最大瞬間風速は23メートル



ということです。



今後の進路予想図については【画像②】の通りです。

1個目の熱帯低気圧は？

熱帯低気圧aは、

きょう（18日）正午、南シナ海にあって、

中心気圧は1006ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は15メートル、

最大瞬間風速は23メートル



となっています。



今後の予想進路は【画像③】の通りです。

今後16日間の各地の天気シミュレーションをみる

今後16日間の各地の予報は【画像④～⑪】の通りです。

今後の気象情報に注意してください。