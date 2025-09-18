セレスが後場プラスに浮上、子会社ラボルが総額約３２億円の資金調達を実施 セレスが後場プラスに浮上、子会社ラボルが総額約３２億円の資金調達を実施

セレス<3696.T>が後場プラス圏に浮上している。午後１時ごろ、フリーランスや小規模事業者向けに請求書の買い取りを行うＡＩファクタリングサービスや事業費用の支払いをクレジットカードで先延ばしができるカード決済サービスを展開する子会社ラボルが、総額約３２億円の資金調達を実施したと発表したことが好感されている。



計７社の投資家を引受先とした第三者割当増資により約１０億円を調達したほか、複数の金融機関からの融資により約２２億円のデット調達を実施した。調達資金は、既存ビジネスであるＡＩファクタリングサービス「ｌａｂｏｌ（ラボル）」及び「ｌａｂｏｌ カード払い」の機能拡充に加え、Ｍ＆Ａや新規事業、ＡＩ研究開発、組織体制の強化に用い、成長を加速させる方針だ。



