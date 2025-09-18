ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地ドジャースタジアムでのフィリーズ戦に「1番DH」で先発出場。8回裏の第4打席に2試合連発の今季51号アーチを放った。

MLB公式のサラ・ラングス記者によると、2年間での105本塁打は史上3番目。ベーブ・ルースの持つ偉大な記録に迫る一打になるという。

■昨季54本、今季51本目のアーチ

ドジャース3点リードの8回裏。無死走者なしで第4打席を迎えた大谷は、相手先発ヘスス・ルザルド投手の6球目スイーパーを豪快に本拠地ドジャースタジアムの右中間へ。滞空時間6.0秒の当たりは、打った瞬間にスタンドインを確信する2試合連発の51号ソロとなった。

MLB公式のラングス記者によると、大谷はドジャース入団の2年間で105本塁打を放っており、球団在籍最初の2年間で記録した数字としては、ルースの113本、アレックス・ロドリゲスの109本に迫るメジャー史上3位になるとのこと。残り試合でどこまで数字を伸ばせるか。

大谷のダメ押しアーチも飛び出した試合は、先発のブレイク・スネル投手が7回無失点の快投を見せたドジャースが快勝。ナ・リーグ西地区2位のパドレスとのゲーム差を2に保っている。