Snow Man公式TikTokで、深澤辰哉・向井康二・阿部亮平・宮舘涼太・佐久間大介が「カリスマックス体操」を披露する動画が公開された。

■これなら毎朝続けられそう！？「カリスマックス」に合わせて体操

ブルーの背景＆床に、新曲「カリスマックス」のMVでもお馴染みのサングラス＆黒スーツ姿で登場した5人。踊り出したのは「カリスマックス」のいつもの振り付けではなく、両手を広げて片足を伸ばし、足を戻して両手をクロスさせ、両手をあげてジャンプする「カリスマックス体操」。一定の動きを続ける様はまるでラジオ体操のよう！？

佐久間＆阿部＆宮舘が前列、深澤＆向井が後列で、列ごとに交互にジャンプしており、その揃い方は見事。

一通り踊ると前列の佐久間がポーズを決めてカメラからフェイドアウトしていき、続けて阿部がカメラにポーズを見せるようにして去っていく。次は宮舘…のはずが夢中で体操を続けており、深澤がツッコむように手を伸ばし、向井も踊りを止めるように肩をポンポン。

やっと”ハッ！”としたような表情を見せた宮舘。急いでカメラからフェイドアウトしていく3人だった。

「さっくん捌けるの早いw」「踊り続ける舘様かわいい」「この体操なら毎朝できそう」「体育の時間にカリスマックス体操したい」「ぴょんぴょんする動きがかわいすぎる」などといったファンの声が続々と到着している。

■捌けるのが早い佐久間＆踊り続ける宮舘にも注目

■9人全員が登場！「カリスマックス」リレーダンス