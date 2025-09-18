Snow Manの宮舘涼太が表紙を飾る雑誌『SPRiNG』11月号（9月22日発売）の表紙が、雑誌公式Xで公開された。

【写真】鍛え上げられた二の腕を魅せる宮舘の『SPRiNG』表紙など

■宮舘が表紙を飾る『SPRiNG』表紙ショットが解禁

公開された表紙では、宮舘が黒のノースリーブに黒レザーのロンググローブを合わせ、ゴージャスな黒ネックレスをまとった姿で登場。横向きで片手を顔に添えており、艶やかな表情を浮かべている。

透き通るような白肌や鍛え上げられた腕の筋肉まで美しいカットになっており、ポストには「気品溢れる佇まいで私たちを魅了する舘様。そんな舘様の“NEO”な部分を詰め込んだ特集＆ピンナップもお楽しみに」というひと言も。

「二の腕が大胆！」「中性的で色っぽい」「NEO舘様にドキドキ」「オシャレで素敵」などといったファンの声が続々と到着している。

9月17日発売の雑誌『美ST』11月号の表紙には白ニットで登場していた宮舘。雑誌によって違った雰囲気を魅せる宮舘に注目してほしい。

■白肌＆黒コーデのコントラストも美しい表紙

■白ニット＆うるうるリップが話題の『美ST』