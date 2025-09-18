Kis-My-Ft2の玉森裕太がイメージキャラクターを務めるファブリックケア＆フレグランスブランド『ラボン』の新たなビジュアルが、ブランド公式Xで公開された。

【写真】玉森裕太のワイルド長髪姿＆中性的な清楚系サラストヘア

■玉森がイメージキャラクターを務めるフレグランスの新ビジュアル

このたび公開されたのは、タンクトップの片方の肩を出して長めの袖のカーディガンを羽織り、首元まで伸びた長めの無造作ヘアで顔を傾けてこちらを見つめる玉森のビジュアル。

「10/1 新発売。ラボンで人気の香り『シャイニームーン』と『ラグジュアリーリラックス』から待望の『お部屋用ディフューザー』が登場」という告知と共に公開されている。

「色気がすごい」「ワイルドなのに萌え袖でキュン」といったファンの声が続々と到着。

もうひとつの「10/1 新発売。ラボン トゥザムーンから、第3弾『グリーンヘブンの香り』登場」と添えられた新ビジュアルでは、玉森が清楚なサラストボブでベスト＆ブルーのシャツという爽やかコーデで、小首をかしげて笑顔を見せている。

こちらには「柔らかな表情がかわいい」「女の子みたいに美しい」という声が。

さらに2枚のギャップに「雰囲気が違う玉ちゃん攻め」「どっちの玉ちゃんも素敵」などといった声も続々と届いている。

■無造作ヘアでこちらを見つめる視線に「玉ちゃん色気ある」の声

■「女の子みたいに美しい」という声も届いた爽やかなビジュアル