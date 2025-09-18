お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が17日深夜放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」に出演。2018年に引退した歌手・安室奈美恵さんについて語った。

この日は同番組の恒例企画「安室奈美恵さん楽曲特集」を放送。イモトは「30代最後のイモトアヤコが選ぶ安室奈美恵さん特集です！今回のテーマの理由につきましてはですね、ご存知の通り2018年に安室さんが引退されて。当時40歳だったのかな？私も現在39歳でもうすぐ40、同じような年齢になってきております」とコメント。

続けて「そのときの安室さんとほぼほぼ一緒ということですよ、今年30代ラストイヤーを迎えまして結構いろいろと思うところがあるというか。今まで30歳になるときも歳を重ねることに強がりとかではく変に気負ってはいなかったんですけど、40を迎えるというのは自分の中でドキっとするというか節目感がある。たぶんその一つに安室さんの引退があるというか」と明かした。

さらに「安室奈美恵さんは25年間やり切って40歳で引退されたっていうのを間近で見てきたので、自分もその年齢か…って。全然場所は違いますけど芸能界という同じところでその決断をされて引退されたっていう」とした上で、「いまだにやっぱり私の中ではもちろんそうですすし、多くのみなさんの心にあのときの安室奈美恵さんの姿って鮮明にキラキラと輝いて今でも色褪せないですからね」と語った。

安室さんが引退したことを受け「ここから(イモトは)40代で、私は40以降のアーティスト・安室奈美恵さんを知らないんですよ。全然場所は違うけど働く女性として憧れだったし、背中を見ていたかったんですけども40以降のアーティスト・安室奈美恵さんはもう見られない」「そこを超えるというのは…泣きそうだな…そこを超えてしまうというのは自分の中でも1個大きな出来事というか、どうすればいいんだろうって。大きな目標で背中を、年齢的には超えるという不安みたいなものもあるかもしれないですね」と話した。