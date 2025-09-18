【R-TYPE TACTICS I・II COSMOS】 2026年3月12日 発売予定 価格： 通常版 6,380円 プレミアムボックス版 18,920円

「R-TYPE TACTICS I・II COSMOS」

グランゼーラは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch/Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S/PC用SFシミュレーション「R-TYPE TACTICS I・II COSMOS」を2026年3月12日に発売する。価格は通常版が6,380円、プレミアムボックス版が18,920円。

本作は、SFシューティングゲームの金字塔「R-TYPE」の世界観をもとにした、SFシミュレーションゲーム。ターン制で作戦を練りながら100を超える多彩なミッションに挑み、艦隊司令官として人類とバイドの戦いの指揮をとる。「R-TYPE」シリーズでおなじみの次元戦闘機R-9Aアロー・ヘッドやフォース、様々な宇宙艦船や戦闘機を開発、配備して戦いを有利に進めていくことができる。

PS5/Switch/Switch 2（キーカード）では、ダウンロードと合わせてパッケージ版も発売。通常版のほか、オリジナルプラスチックキットなどの特典を同梱した数量限定プレミアムボックス版用意されている。

また、9月25日より開催される「東京ゲームショウ 2025」では、ハピネットブース（Hall7 07-N12）にて試遊出展が予定されており、プレイするとオリジナル缶バッジがもらえる。

R-TYPE TACTICS I・II COSMOS

2026年3月12日 発売予定

価格： 通常版 6,380円

プレミアムボックス版 18,920円

本作は、SFシューティングゲームの金字塔「R-TYPE」の世界観をもとに、宇宙を舞台とした艦隊戦をテーマにしたシミュレーションゲーム。プレーヤーは宇宙艦隊司令官となり、人類の存亡をかけて「バイド」との戦いを指揮する。

本作では、シリーズ1作目「R-TYPE TACTICS」と2作目「R-TYPE TACTICS II -Operation BITTER CHOCOLATE-」を現行機向けにリメイクし、最新の表現技術で甦らせている。よりプレイしやすく改良を施し、過去タイトルもまとめて収録していることから、初めてのプレイでも楽しめる。さらに、新規ミッションが追加されており、旧作を遊んだ人も楽しめる内容となっている。

戦場では、索敵や補給、部隊配置が勝敗を左右する。敵の死角を突いた奇襲や電子戦兵器の駆使など、多彩な戦術を組み合わせて艦隊を勝利へ導こう。100を超える多彩なミッションが用意され、宇宙を舞台にした戦いの物語は、航海日誌として紡がれていく。

戦闘ユニットに指示を出し、戦局を有利に進める

ユニット固有のコマンドを駆使する

凶悪生命体バイド側でもプレイ可能

迫力の戦闘シーン

1/100プラスチックキット同梱！ プレミアムボックス版が登場

数量限定の「プレミアムボックス版」には、ゲーム本編に加え、1/100スケール プラスチックキット「アロー・ヘッド G グランゼーラ革命軍仕様」をはじめとするオリジナル特典を同梱。ここでしか手に入らない特別仕様のボックスに封入される。

【セット内容】

・ゲーム本編 ※PlayStation 5、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2（キーカード）のいずれか1本

・1/100 スケール プラスチックキット「アロー・ヘッド G グランゼーラ革命軍仕様」

・「R-TYPE TACTICS I・II COSMOS」特製アクリルスタンドセット など

「TGS2025」でいち早く先行プレイ！ 缶バッジ特典もゲットしよう

9月25日より開催される「東京ゲームショウ 2025」では、ハピネットブース（Hall7 07-N12）にて「R-TYPE TACTICS I・II COSMOS」がプレイアブル出展される。試遊すると、特典としてオリジナル缶バッジ（全3種のうち1個）がもらえる。さらに、アンケートに回答するとオリジナルステッカーが配布される。

(C)Granzella Inc."R-TYPE" is a trademark and/or copyright of IREM

SOFTWARE ENGINEERING INC.