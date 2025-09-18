ハン・ソヒ×チョン・ジョンソ共演のクライムサスペンス『PROJECT Y』日本公開決定＆ティザー予告解禁
韓国俳優ハン・ソヒ、チョン・ジョンソがダブル主演を務めるクライムサスペンス『PROJECT Y』が、2026年1月23日より日本公開されることが決定、日韓同時期公開される。併せて、ティザー予告＆ビジュアルが解禁された。
【動画】釜山国映画祭に正式出品される、ハン・ソヒ×チョン・ジョンソ共演のクライムサスペンス『PROJECT Y』ティザー予告
本作は、ソウル・江南の歓楽街を舞台に、ミソンとドギョンという2人の女が、底辺の現実から抜け出すために80億ウォンの金塊を盗み出すというストーリー。
去る9月10日、第50回トロント国際映画祭（TIFF）でワールドプレミアを迎えたばかりの本作について、TIFFプログラマーのジョヴァンナ・フルヴィ氏は「アドレナリン全開のアクション、傷ついた子供時代、そして必死なサバイバルを描いた緊張感溢れる物語である」と評した。
さらに、9月17日より開幕した第30回釜山国映画祭にも正式出品されることが決定しており、韓国内の映画ファンからも期待が寄せられている。
主演を務めるのは、ドラマ『夫婦の世界』（20）でブレイクを果たし、『わかっていても』（21）、『マイ・ネーム：偽りと復讐』（21）と立て続けに話題作に出演したハン・ソヒ。そしてもう一人、イ・チャンドン監督作『バーニング 劇場版』（18）で鮮烈なデビューを飾り、圧倒的な演技力と存在感で観客の心を虜にするチョン・ジョンソ。劇中で、苦楽を共にして育った同い年の幼なじみを演じる2人は、実生活でも親友として知られている。この化学反応が、本作に物語のリアルさと登場人物の深みを与える。
監督は、大胆な題材とインパクトのある演出で韓国映画界に新風を吹き込むイ・ファン。これまでに、韓国社会で生きる若者が直面する問題を掘り下げた作品を発表し、その社会意識の高さが評価されてきた。長編3作目となる本作について、「私が最も惹かれるのは人間そのものです。彼らの極限の欲望と葛藤を探求したかった」と語る。
そんな本作の韓国での劇場公開が待たれるなか、日本の公開日を先行して発表。疾走感あふれるティザー予告と、ダークな雰囲気の中に2人の女の力強さを感じるティザービジュアルが解禁された。
唯一無二の化学反応で世界中を魅了する、大胆かつ爽快なガールズクライムサスペンスに期待が高まる。
映画『PROJECT Y』は、2026年1月23日全国公開。
【動画】釜山国映画祭に正式出品される、ハン・ソヒ×チョン・ジョンソ共演のクライムサスペンス『PROJECT Y』ティザー予告
本作は、ソウル・江南の歓楽街を舞台に、ミソンとドギョンという2人の女が、底辺の現実から抜け出すために80億ウォンの金塊を盗み出すというストーリー。
さらに、9月17日より開幕した第30回釜山国映画祭にも正式出品されることが決定しており、韓国内の映画ファンからも期待が寄せられている。
主演を務めるのは、ドラマ『夫婦の世界』（20）でブレイクを果たし、『わかっていても』（21）、『マイ・ネーム：偽りと復讐』（21）と立て続けに話題作に出演したハン・ソヒ。そしてもう一人、イ・チャンドン監督作『バーニング 劇場版』（18）で鮮烈なデビューを飾り、圧倒的な演技力と存在感で観客の心を虜にするチョン・ジョンソ。劇中で、苦楽を共にして育った同い年の幼なじみを演じる2人は、実生活でも親友として知られている。この化学反応が、本作に物語のリアルさと登場人物の深みを与える。
監督は、大胆な題材とインパクトのある演出で韓国映画界に新風を吹き込むイ・ファン。これまでに、韓国社会で生きる若者が直面する問題を掘り下げた作品を発表し、その社会意識の高さが評価されてきた。長編3作目となる本作について、「私が最も惹かれるのは人間そのものです。彼らの極限の欲望と葛藤を探求したかった」と語る。
そんな本作の韓国での劇場公開が待たれるなか、日本の公開日を先行して発表。疾走感あふれるティザー予告と、ダークな雰囲気の中に2人の女の力強さを感じるティザービジュアルが解禁された。
唯一無二の化学反応で世界中を魅了する、大胆かつ爽快なガールズクライムサスペンスに期待が高まる。
映画『PROJECT Y』は、2026年1月23日全国公開。