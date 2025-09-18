フィリーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地ロサンゼルスで行われたフィリーズ戦の8回に2試合連続となる51号を放った。4打数1安打1打点で、5-0の勝利に貢献。ナ・リーグ本塁打王を争うカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に2本差と迫った。大谷に一発を浴びた相手投手は「可能だったら投げ直したい一球」と後悔している。

3-0とリードして迎えた終盤8回、大谷は失投を逃さなかった。

先頭で迎えた第4打席。ここまで3打数無安打に封じられていた相手の先発左腕ルサルドと対戦。カウント2-2からの6球目、やや甘く入ったスイーパーをとらえた。大歓声の中、大谷はスイング直後から手ごたえ十分の様子。打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、飛距離408フィート（約124.3メートル）の中越え51号ソロとなった。

打たれたルサルドがうなだれる中、大谷は悠々とホームイン。リードを広げる一発で同僚に祝福された。一方、ルサルドはここで降板。被安打6、4失点で今季7敗目（14勝）を喫した。

手痛い一発を浴びたルサルドは決着後に取材対応。米ペンシルベニア州地元局「NBCスポーツ・フィラデルフィア」の試合後番組でロッカールームの様子が公開され、大谷への一球は「間違いなく失投だった」と説明。「試合を通じて好調な訳じゃなかったけれど、粘ることはできていた。勝てるチャンスも残していたけど、最後に2ストライクからミスをしてしまった。可能だったら投げ直したい一球だよ」と後悔を口にした。



（THE ANSWER編集部）