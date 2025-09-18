「Live」と「Wing」が連携！ディー・ディー・エス

ディー・ディー・エスは、DDSの認証ソリューション」、「万能認証基盤 Themis(テミス)」)が、ライブワークスの精神科病院基幹業務統合パッケージ「Live」および一般／療養病院基幹業務統合パッケージ「Wing」と連携し、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」で推奨される、利用者の識別・認証強化を支援していくことを発表します。

ディー・ディー・エス

近年の日本の医療機関を取り巻くサイバーセキュリティ環境の変化と、実際に発生した甚大な被害事例により、医療業界では、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(令和5年5月策定)」に準拠した情報の取り扱いが求められています。

ガイドラインでは、医療情報システムにアクセスする端末ごとに二要素認証を実装することを求めており、令和9年(2027年)時点で稼働していることが想定される医療情報システムを新規で導入、更新するタイミングで二要素認証の採用が必要になります。

また、パスワードについても類推されやすいパスワードは使用させないよう、設定可能なパスワードに制限を設けるなど、利用者の識別・認証を行う機能を持たなければなりません。

DDSのEVEMAをはじめとした認証ソリューションは、LiveおよびWingへのログイン設定を生体認証を含む多要素認証に置き換えることができ、なりすましや不正ログインを防止するセキュリティの強化を実現します。

またLiveおよびWingへのログインをIDマネージャー*1を利用したシングルサインオン(SSO)にすることで利用者への負担軽減が可能で、適用に際しては新たなAPIの組み込み開発や改変を行う必要のない環境を提供します。

両社は今回の連携を通じ、医療分野における安全なICT環境の提供をサポートしていきます。

*1 IDマネージャーは、EVEMA、Themisに付属する自動送出方式のSSOを実現するプラグインです。

≪製品概要≫

■多要素認証基盤 EVEMA について

「EVEMA(イヴエムエー)」は、各種システムに対するパスワードでの本人認証を生体（指紋、顔、手のひら静脈）、ICカード(FeliCa、MIFARE、マイナンバーカード)、パスワードを用いた多要素認証方式に置き換える認証基盤です。

Active Directoryとのシームレスな連携で組織・グループに対する柔軟な設定を可能とし、エンタープライズシステムの認証基盤における自在な設定を可能にします。

■万能認証基盤 Themis について

「Themis(テミス)」は、指紋認証をはじめとする生体認証、ICカード認証、パスワード認証など、さまざまな方法による認証を実現する認証基盤です。

Windows(Active Directory)、Chrome OS、ネットワーク、アプリケーションなど、幅広いシステムへのログインに対応しています。

認証方法とログイン対象を自由に組み合わせて利用することで、システムが要求したセキュリティレベルに応じた認証方法の活用が可能になり、従来の認証と比較してより高いセキュリティを保つことができます。

■精神科病院基幹業務統合パッケージ Liveについて

「Live」は、精神科病院のプロジェクトに長年従事したパイオニアチームが開発した、精神科病院に特化した電子カルテシステムです。

インターネットの利用に慣れたスタッフに馴染みのある操作感が追求されています。

病院スタッフの負担を減らし、短期間での導入を実現するために精神科病院に適した提供を行います。

■一般／療養病院基幹業務統合パッケージ Wing について

「Wing」は、療養型医療施設の医療に最適な機能を備え、最新のWeb技術により誰でも簡単に扱うことのできる操作性をもった新しい時代に対応した療養型医療施設向け電子カルテシステムです。

利用者が必要とする情報、必要な機能を1つの画面に集約することで無駄な操作を省き、利用経験の浅いスタッフでも直感的に操作が出来る、利用者にやさしいシステムです。

