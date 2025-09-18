韓国ドラマ「明日」や「となりのＭｒ．パーフェクト」などに出演している俳優のユン・ジオン（３５）が１６日、泥酔状態で路上に駐車されていたオートバイを盗み運転、警察に摘発されたことが判明し、本人がこれを認め謝罪した。

ユン・ジオンは１７日、自身のインスタグラムで謝罪文を投稿。「こんな不名誉なニュースを伝えることになり、心が重く申し訳なく思う」「１６日に記憶がないほど飲酒して、路上に止まっていたオートバイを無断で乗り移動するという過ちを犯した」と説明した。

そして「全ての容疑を認め、現在は被害状況を把握中だ」「僕の軽率な行動のせいで、僕を応援してくれていた多くの方たちを傷つけ、失望させしまった。弁解の余地もなく、本当に面目ない」と、ファンへ向けて謝罪した。

現地メディアのニューシスによると、ユン・ジオンは２０２６年に放送予定のドラマ「子どもができました」の撮影中だったが、今回の事件により降板するという。

また、所属事務所のＩＥＵＭ＃（イウムハッシュタグ）とは７月に専属契約が満了しており、新たな所属先を探している最中だったとし、今回の事件により今後の俳優活動は、当分厳しいのではないかと伝えている。