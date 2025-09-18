テクノポップユニット「Perfume」のかしゆか(36)、あ〜ちゃん(36)、のっち(36)が18日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。好きな異性のタイプの意外な共通点？が明かされた。

恋愛の話題で神田愛花アナウンサーが「好みが被っちゃったりしないんですか？」と疑問を投げかけ、かしゆかこと樫野有香は「（好みが）全くバラバラなので、女の子3人でも長続きするんじゃないかって話してたね」とコメント。

あ〜ちゃんこと西脇綾香は「女性グループってどうしても活動休止になっちゃうのは、好きな人が被っちゃってって（話を）よく聞いてました」と話し、MCの「ハライチ」澤部佑は「ええ！？我々のもとにはその情報届いてないんですけど」と驚いた。

さらに3人はそれぞれの好きな異性のタイプを発表。かしゆかは「品があって清潔感がある人」、のっちこと大本彩乃は「仕事が一番の人」、あ〜ちゃんは「2リットルの水をボコボコと飲む人」とし、かしゆかのタイプに神田アナは「それもう松岡修造さんよね」と提案。

澤部が「でも松岡さんは2リットルびしゃびしゃ（飲むの）もやりそうですよね」とあ〜ちゃんの好みに触れ、相方の岩井勇気は「仕事一番っぽいしね」とのっちの好みとの共通点も強調。あ〜ちゃんの女性グループ活動休止のコメントを思い出した神田アナは「初めての解散危機になっちゃう」と慌てていた。