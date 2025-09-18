【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ （9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、衝撃51号で“確信歩き”の瞬間

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でフィリーズ戦に先発出場。8回の第4打席では2試合連発となる51号ホームランを放った。規格外の一打に解説陣も大興奮となった。

先発のスネル投手が好投し、強打のフィリーズ打線を無失点に抑えたことでドジャースが3点リードで迎えた8回裏。この回の先頭打者として打席に入った大谷はフィリーズの先発・ルサルド投手と対戦。ここまでノーヒットに抑えられた相手だったが、カウント2-2からルサルドが投じた143キロのスライダーを完璧に捕らえた。

打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、角度32度の当たりは誰もが本塁打を確信する一打。その予感通りに打球はドジャースタジアムのセンターやや右側に着弾。飛距離408フィート（約124.4メートル）の一発は勝利を確実ものとするダメ押しの51号ソロアーチとなった。

この日の大谷は第2打席であわや3ラン本塁打という大飛球を放つなど、惜しい当たりがあり、本塁打が期待されていたが、その期待に応える一発となった。

この日ABEMAで実況を担当した生明辰也氏は「これが大谷翔平だ！これが大谷翔平だ！」と大絶叫。さらに解説を務めた齋藤隆氏、川崎宗則氏、糸井嘉男氏の3人もそれぞれ「マジ！？」「エグいわ！」と衝撃的なアーチを称えている。

また、ABEMAの視聴者たちもこの一打に対し「完璧だ」「スゲェ」「バケモンかよ」「51Gooooon」「打った瞬間だわ」「大谷さん、今日もえぐい一発ありがとうございます」など、大盛り上がりとなった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）

※川崎宗則氏の「崎」は正式には「たつさき」