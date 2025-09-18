ボクシングＷＢＣ、ＩＢＦ世界バンタム級統一王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が１８日、神奈川県相模原市の所属ジムで記者会見を行い、今月中に両王座を返上することを正式に表明した。来年５月には４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とのドリームマッチも計画されている中、次戦は同級に転級してノンタイトル戦に臨む見通し。「強いと言われている井上選手がいるのもすごくモチベーションだし、バンタム級の体をつくっていくのがだんだんキツくなってきているのもあって、スーパーバンタム級でいいパフォーマンスを出せるという感覚が大きくなったので、転級しようという気持ちになった」と報告した。

中谷はプロ３１勝（２４ＫＯ）無敗で、２４年２月にＷＢＣ世界バンタム級王座を獲得し、世界３階級制覇。バンタム級では５戦全てＫＯ勝利と高いパフォーマンスを発揮し、今年６月にはＩＢＦ王者・西田凌佑（六島）との自身初の統一戦を制し、米老舗専門誌「ザ・リング」認定の同級ベルトも獲得した。バンタム級での戦いについて「（思い出深いのは）やっぱり統一戦。一つの目標、モチベーションを持っていたので、ＫＯでとれたことは記憶に深く（残る）。統一戦ができたので納得できた」と振り返った。

いよいよ井上と同じ階級に上がり、夢の頂上決戦も見据えた準備に集中していく。「（井上は）４団体とリング（認定）王者なので、狙うべきはそこだと気持ちは切り替えている。そのためには何が必要かを日々、自問自答して成長していくしかない。楽しみだし、チャレンジでもある」。１４日に名古屋市で行われた井上とムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）の試合を現地観戦し、井上がヒット＆アウェー戦術で完勝したが、「よりワクワクした。（自分が）成長できる幅が広がった。一つじゃなく、いくつも（戦い方の）引き出しを持って、その引き出しも上質なものにしていきたい」と発奮した様子。新たな舞台での展望について「（体重が上がることで）より肉づけできるし、スピードも上がってきている。いろいろ合わせていける幅も広がっている。引き続き“ビッグバン”がさく裂するのを見てほしい」と意気込みを語った。