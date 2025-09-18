【速報】出馬会見で「林プラン」を発表　自民・総裁選に向け林官房長官　「1％程度の実質賃金の上昇の定着」など柱

林官房長官が18日、自民党総裁選への出馬会見を開き、「1％程度の実質賃金上昇の定着」など、総裁選で掲げる政策を「林プラン」と題して発表した。

18日午後2時からの記者会見で林氏は、まず官房長官として支えた石破首相の退陣に触れ、「お支えしきれず、非常に残念で、申し訳なく思っている」と語った。

そして、「岸田政権、石破政権の政策の流れを受け継ぎながら、さらに新しいものを付け加えていければと思っている」と述べた上で、自身が掲げる政策「林プラン」について説明した。

「林プラン」が柱としているのは3点。

◆1％程度の実質賃金の上昇の定着、国民所得と経済生産性の向上による成長と分配の好循環

◆2040年代に受け、持続可能な社会保障、強靱な経済を構築するための工程表作成と推進

◆党改革〜ゼロからの再建

具体的には、経済対策として、「中小企業や小規模事業者への大胆な負担軽減、地方での起業・創業・事業承継支援」「コンテンツ産業や地方を含むスタートアップ起業の支援」などを盛り込んだ。

社会保障政策としては、低・中所得の世帯に対して所得に応じた支援「日本版ユニバーサル・クレジット」を創設することを掲げるとともに、「医療・介護・福祉人材の大幅な処遇改善」などを行うとしている。

また、自民党の「大胆な組織改革」などに加え、「中選挙区制度の再導入」といった選挙制度改革や、「省庁の再々編に向けた議論」といった行政改革にも取り組む姿勢を示している。

このほか、米政策や外交・防衛政策・憲法改正についても盛り込んでいる。

林氏は、「誰もが夢と希望と誇りを持てる日本の未来を創造するために『林プラン』を作った」と強調した。