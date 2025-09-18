½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ä¹Â³¤¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¡Perfume¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ö¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¶Ã¤
3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢Perfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ê36¡Ë¤¬18Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ä¹Â³¤¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Perfume¤Ïº£Ç¯·ëÀ®25¼þÇ¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤«¤·¤æ¤«¡¢¤Î¤Ã¤Á¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÎø¥Ð¥Ê¤¹¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Á´°÷¤Ç¡Öº£¤â¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤Î¿Í¤È²ñ¤¨¤¿¤ó¤À¡Á¡Ù¤È¤«¡×¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð´é¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¿ÀÅÄ°¦²Ö¤«¤é¡Ö¹¥¤ßÈï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤«¤·¤æ¤«¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬Á´¤¯¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿Ê¬½÷¤Î»Ò3¿Í¤Ç¤âÄ¹Â³¤¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡×¤È¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤¬½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¼¤ó¤¼¤ó¤Î¤Ã¤Á¤Î¹¥¤¤Ê¿Í¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤È¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤Æ¤¤È¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢¥é¥Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¤æ¤«¤Á¤ã¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¿Í¤âÁ´Á³¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈºÆ¤ÓÃÇ¸À¡£¤Þ¤¿¡Ö½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â³èÆ°µÙ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ø¹¥¤¤Ê¿Í¤¬Èï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£