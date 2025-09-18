16日にグループ卒業を発表した乃木坂46久保史緒里（24）が17日深夜、自身がパーソナリティーを務める「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）に生出演。肉声でグループ卒業を報告した上で、メンバーに共有したタイミングも明かした。

「実はメンバーに話したのもつい最近で。神宮の公演が終わってそこから1週間の夏休みがあったんですね。その後ですね、仕事始めの日にミーグリがあったんですけど。ミーグリ終わりでみんなに『卒業します』っていうことを報告しまして」と明かした。

「結構、異例なんですけど、みんなに言った次の日にブログで皆さんに発表になるっていう形だったんですね」と続けた。

自身の卒業については「真夏の全国ツアーが始まったのが7月頭だったんですけど、それより前に決まってたんですね。私の卒業の日取りっていうのは。ただ私の意思を尊重していただいて、真夏の全国ツアーは全員がヒロインっていうものだったし、みんながとにかく楽しいっていう時間にしてほしかったからツアーが終わるまでは言いたくないっていう話をさせてもらって」と明かした。

「でもそうなると、のちのこともあるから、言わなきゃいけないリミットというのが迫ってきてる中で、このタイミングになっちゃったってみんなに謝ったんですけど。発表の前日にお伝えさせてもらってっていう流れがありました」と説明した。

◆久保史緒里（くぼ・しおり）2001年（平13）7月14日、宮城県生まれ。愛称「くぼちゃん」「しーちゃん」など。16年9月加入の3期生。東北地方拠点の「仙建工業株式会社」CMに出演。小3から中3まで楽天のジュニアチアガールを経験。161センチ。血液型O。