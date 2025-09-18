実験中に鼻水が垂れて大発見　発売2か月で3刷『めくってオモロい マジすか科学』

『めくってオモロい マジすか科学』（Gakken／7月10日刊）の3刷が9月8日に決定した。

【写真】「電車事故の防止にライオンのうんこが使用されたことがある」

本書では「科学にまつわる意外な発見・研究」を多数掲載。掲載されるエピソードの1つが「実験中にうっかり鼻水をたらしたことで発見につながった」というある科学者のお話。

人の唾液や涙、そして鼻水の中には、殺菌作用のあるリゾチームという酵素がふくまれている。リゾチームを発見したのは、イギリスの細菌学者。フレミング。

フレミングは研究に使う細菌を増やしていたときに、うっかり鼻水を細菌の上にたらしてしまった（※鼻水ではなくクシャミという説もあり）。しかし、よく見ると鼻水がたれたところだけ、細菌が増えないことを発見。殺菌作用のあるリゾチームが発見された。

リゾチームの発見に関するエピソードのほかにも「電車事故の防止にライオンのうんこが使用されたことがある」「自分の食事や排せつ物を30年も量り続けたサントーリオという医学生がいる」「宇宙人へのメッセージを載せた探査機パイオニア10号と11号・ボイジャー1号と2号」「病気治療に役立つよう、光るブタが作られている」といったユニークなエピソードが収録される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）