ご家族のお見送りのために駅に向かっていると思い込んでいたワンコが、お見送りではなく一緒にお出かけするのだと気づいたら…？わかりやすい表情の変化が可愛くて面白いと話題になり、投稿は記事執筆時点で2万2000回再生を突破しています。

【動画：『家族とのお別れ』だと思い込み、テンションが低い秋田犬→勘違いに気付いた瞬間の『表情の変化』】

駅にお見送りに行くと勘違いしているワンコ

Instagramアカウント「i_by_hinaluna」に投稿されたのは、秋田犬の「ひな」ちゃんが普段は離れて暮らしているご家族と車でお出かけした時の様子です。

ドライブ中のひなちゃんは、せっかくのお出かけだというのにテンションが低く、悲しそうなお顔をしていたそう。どうやらいつもご家族が帰る時にお見送りする駅の方に向かっているため、「もうすぐお別れなんだ…」と勘違いしているようです。

駅を通り過ぎた途端、表情が変化！

「いつもここを右に曲がって駅に行くんだよね」というように、しょんぼり顔で右側をじっと見つめているひなちゃん。しかしこの日の目的地は駅ではないので、車は右折せずに真っ直ぐ進みます。その瞬間にひなちゃんは「あれ、もしかしてお見送りじゃないの？」と気づき、パッと明るい表情に変化！

そして駅をチラッと見て「よし、通り過ぎたな」と確認した後は、ニコニコと笑顔でドライブを楽しんでいたとのこと。表情豊かで感情ダダ漏れなひなちゃんが可愛くて、思わず笑ってしまいますね！

この投稿には「表情がコロっと変わって可愛い」「なんて賢いんでしょう」といったコメントが寄せられています。

お見送りした日の様子

ご家族が自宅に帰ったのは、それから数日後。ひなちゃんはいつものように車に乗って駅までお見送りに来てくれたものの、ずっとご不満顔でわかりやすくご機嫌ナナメだったとか。なんとご家族が名前を呼んでもプイッとお顔を背けて無視し、駅に着いてバイバイする時も目を合わせてくれなかったそう。

このツンツンした態度も、ご家族のことが大好きで別れが辛いからこそ…。ひなちゃんの愛を感じたご家族は、「またすぐ帰ってくるから！」と誓ったのでした。きっと次に再会した時も、ひなちゃんは感情ダダ漏れの表情や態度でご家族に愛を伝えてくれることでしょう。

ひなちゃんの表情豊かで可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「i_by_hinaluna」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「i_by_hinaluna」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。