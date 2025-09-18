横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいが『SPY×FAMILY』（集英社）とコラボした、現在開催中のキャンペーン『SPY×FAMILY「おでけけ」大作戦 in 横浜・みなとみらい』が9月27日（土）より横浜都心臨海部の各施設とも連携して10月13日（月・祝）まで開催される。

【写真】『SPY×FAMILY「おでけけ」大作戦』配布ノベルティ・グッズを見る

2025年10月から新作アニメSeason 3のTV放送を控える『SPY×FAMILY』（集英社）。9月27日（土）からは、ランドマークプラザ 3階に『SPY×FAMILY』のポップアップストアが登場。

ポップアップストアでは本キャンペーンのキービジュアルイラストを用いたアクリルキーホルダーやチャームヘアゴム、おみやげ缶入りスカッチなど、様々なアイテムがラインナップ。

MARK IS みなとみらいでは、5階のローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらいにて、世界最速の公開となるTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3の上映会が行われる。

またランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいをはじめとする、横浜都心臨海部の各施設では『SPY×FAMILY』のキャラクターを探すスタンプラリーや、各エリアと連携したオリジナルステッカーのプレゼントキャンペーンが開催される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）