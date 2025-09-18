SNSでの再生数835万回超え「バズりレシピ」が多数『100万人が保存した! 家族に大好評なあこの簡単ごはん』

レシピ本『100万人が保存した! 家族に大好評なあこの簡単ごはん』（宝島社）が9月17日に発売された。

『写真』「夫も子ども大好きな♪とろたまそぼろ丼」など

本書はInstagramのフォロワー数22万人超の料理家・あこの初となるレシピ本。著者・あこは、3人の男の子を育てながら「ごはん作り」を少しでもラクに、そして家族が笑顔であるようにと、時短でボリューム満点のレシピをInstagramで発信し続けている。

自身も「思うように料理ができない」「せっかく作っても食べてもらえない」といった悩みを抱えてきたからこそ生まれた「ママに寄り添うレシピ」が多くの共感や支持を集めているという。

本誌ではSNSで再生数835万回を記録した「とろたまそぼろ丼」をはじめ、「子どもも大喜び！豚こまチーズボール」「のり塩チキン」「魔法のポテト」「油淋さば」「鶏むね肉のごまごまチキン」「きゅうりとトマトの中華サラダ」など、保存数100万超えの人気レシピから186品を紹介。すべて3工程以内で作れるといった、簡単で美味しいレシピが多数掲載される。

著者・あこは“毎日のごはん作りって、ただ作るだけじゃなく、献立を考えて、買い出しに行って、作って、あと片づけまで、一つの大仕事ですよね。料理を作る人が「簡単に作れた、家族に喜ばれた！」と自信をもって、少しでも楽しく毎日のごはんと向き合えるように。このレシピ本が、そんな日々の小さなお手伝いになれたら嬉しいです”とコメントしている。

■著者プロフィールあこ料理家・料理インスタグラマー。1988年生まれ。9歳、7歳、4歳の３兄弟の母。長野県在住。何よりも食べることが大好き!! 2024年2月よりInstagramで簡単レシピの発信を始め、2025年８月現在のフォロワー数は22万人超。Nadia Artist2024新人賞受賞。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）