コンラッド東京は、「シェフズ・トリート・ランチビュッフェ〜秋の収穫祭〜」を9月1日から開催する。

北海道の秋刀魚や土佐鰹、阿蘇の栗など、全国から仕入れた秋の味覚を、和・洋・中のメニューを提供する。選べるメインは「北海道産帆立貝のポワレ 毛蟹のリゾット 雲丹のフィアンティーヌ」、「国産トラフグと舞茸のベニエ ハーブソースといぶりがっこタルタル」、「信州アルプス牛のソテー ロッシーニ風（追加2,000円）」、「日向鶏と車海老のバロティーヌ 柚子胡椒ソース 薬膳サラダ」、「九州産魚介のブイヤベース」の5種から選ぶことができる。前菜には「のどぐろ棒寿司」、「北海道産秋刀魚と茄子のプレス トマトコンソメ」などを、デザートには「阿蘇栗モンブランタルト」、「能登焼き芋スイートポテト」、「洋梨と北海道クリームチーズのムース」を用意する。

期間は9月1日から11月14日までの平日と、9月15日・23日、10月13日、11月3日。場所はオールデイダイニング「セリーズ」。時間は正午から午後1時半（最終入店）まで。120分制でラストオーダーは30分前。

料金はスタンダードプランが6,500円、3歳から5歳は2,000円、6歳から12歳は3,000円。コンラッド・ベア付きプランは9月1日から10月31日まではハロウィン仕様で8,700円、11月3日から14日まではオリジナルで7,700円。税・サービス料込。