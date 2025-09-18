韓国の9人組ガールズグループ「TWICE」が18日、都内でインナービューティーブランド「NE:AR（ニアル）」ブランド説明会に出席した。

現在ワールドツアー中のTWICE。16、17日には東京ドームで公演を行い、大盛況に終わった。「本当にたくさんのONCE（ファンの総称）の皆さんが来てくださり、その中で、私たちTWICEとしても新しいステージをお見せさせていただけたので、とても楽しかったです」と振り返った。

同ブランドは、噛むだけで摂取できるタブレット型サプリメントを展開。自身の食生活について聞かれると「最近はパンにはまっていて、トーストを焼いちゃうと、1枚食べるとついついもう1枚食べたくなったりするんです」と話し「いちごジャムをつけて…」とにっこり。「私はむくみが一番気になるので、必ず消化をしてから、寝たりマッサージをするようにして、バランスを取っています」と調整していることを語った。

トップアイドルとして高い美意識を持つサナ。かねてから美容に関心を持ち、友人とも話しているそうで「普段からお水はできるだけ摂取しようと心がけているんですけど、ワールドツアー中はリハーサルをするときだったりとか、朝イチ起きてからお水を飲むよう心がけています」と語った。さらに「基本的に体を動かすことが多いので、体を動かす前に炭水化物を必ず取るようにしているのと、食べた後は体を動かして、動かした分ほぐして、というのが私のルーティンになっています」と明かした。

そんなサナにとって、同ブランドの「Vケア」は必需品。「カッサも持ち歩いているのと、最近は携帯とデジカメを必ず持ち歩くようにしています」と笑顔を見せた。

そして「私のモットーは、ありのままの姿が一番きれいだなといつも思っているので、皆さんらしい“美”目指していただけたらなと思います。一緒に頑張りましょう」と呼びかけた。