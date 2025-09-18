チャンネル登録者数103万人の人気ユーチューバー・きりまるが18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。子宮頸がん検査で異形成が見つかったことを報告した。

きりまるは2023年5月に自身のYouTubeチャンネルで、子宮頸がんを患ったことを公表し、その後、手術を受けたことを公表していた。

動画では「完治したと思っていた子宮頸がんにまた引っかかってしまいました。最悪だよ…」と報告。毎年受けている健康診断で発覚したといい、子宮頸がんの項目に「要精密検査」と書かれていたことを伝えた。

すぐに病院を受診し再検査をすると、2年前の診断時と同じグレードで手術が必要な「CIN3（高度異形成）」の一段階手前の「CIN2（中等度異形成）」と診断されたとし、「自分の免疫で治っていけばCIN1（軽度異形成）に戻って、そのまま治れば何も異常なしになる」とした。

「自分がひっかかるわけないと思っていた。20代〜30代の若い女性がなりやすい。基本的には無症状なの。私も手術するってレベルになるまで無症状だった」とし、「まだ検診に行ったことがないって方はぜひ行ってもらいたい」と呼びかけていた。