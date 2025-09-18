「気を付けて！」公式が教えるテフロンフライパン延命の裏ワザに8千いいね殺到【ママリ】

公式が警鐘、テフロンフライパンを救う「2分間」に8千超いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。自分以外の人の新しい視点や考え方から学びを得ることはありますよね。今回は、Xに投稿された学びになるような投稿を3つ厳選してご紹介します。思わず「そうなの？」と驚いたり、見習いたくなったりするような投稿をどうぞごらんください。

和平フレイズ【公式】🍳🥘(@waheifreiz)さんの投稿です。テフロンフライパンは、調理後に料理がスルッとはがれるので便利ですよね。ただ、フライパンを使った後に、ついやってしまう「ある行為」が寿命を短くするそうです。





テフロンのフライパンなどを製造・販売する和平フレイズ【公式】🍳🥘さんが、お手入れ方法についてタメになる投稿をしていました。テフロンフライパンの寿命を長くするというその方法とは…？

(……きこえますか…きこえますか…再掲です… 今… あなたの…心に…直接… 語り掛けて…います…調理後すぐの…ふっ素樹脂加工…（テフロン）…フライパンを…急に…冷やさないで…あの「ジューっ」…実は…悲鳴です……表面の…加工が…傷む原因の…ひとつ…です…2分程度…お待ちを…

炒め物や餃子を焼いた後のフライパンは熱々で、料理をお皿に盛ったら、ついそのまま水で「ジューッ」とやってしまいがちです。あの音がなんとも快感で…というのも、「あるある」ではないでしょうか。



この投稿には「一人暮らし始めたてのころ、これ知らずに「ジュー」って音に何故か快感を感じてました...😂😂」「でも待てねェんだよォ！(ジュウウウウウ)」「何でフライパン買って半年も経っていないのにボロボロになるんだけど！って思っていましたがやっと原因がわかりました💦」といったリプライがついていました。



リプライの中にも「分かっているけど、ついやってしまう」等の内容が見られました。しかし、テフロンフライパンを大事に使うなら、やはり和平フレイズ【公式】🍳🥘さんが伝えてくれたように、調理を終えて最低でも2分待ってから洗った方が良さそうですね。



物を大事にしたくなる、なるほどな投稿でした。

黙る基準が大事！うっかり失言を減らす方法に4万いいね

ぱやぱやくん(@paya_paya_kun)さんの投稿です。日ごろ人とコミュニケーションをとっていると、つい余計なことを言ってしまったと反省をしたことは誰でもあるでしょう。気を付けていたのに、ついうっかり…。コミュニケーションはいくつになっても難しく、同じような失敗をしてしまいますよね。



投稿者のぱやぱやくんさんは、そういった失言への対策方法をまとめました。

失言を減らす方法をまとめてみました。「言うかどうか迷ったことは言わない」「お酒に頼らないと言えないことは言わない」「自分の調子が良いときは静かにする」「嫌いな人のことを話さない」「面白いことを言うのを控える」これで「あんなこと言うべきじゃなかった...」が減りますよ。

「どれもこれも、その通り…」とぐうの音がでないような正論ばかりですよね。投稿をみて、ぐさっときた人、思い当たることがある人それぞれいるのではないでしょうか。皆さんはどれが一番、ハッとしましたか？



この投稿に対して、「何度聞いても響きます！」「心に留め置きます」という参考になった人のリプライが寄せられました。皆さんも実践できるところから、はじめてみるといいかもしれませんね。

朝マック、好きなときに食べられるハックに6万いいね

瓶詰地獄(@neburasukamoru)さんの投稿です。マクドナルドで展開されている「朝マック」は、開店から午前10時30分までのメニューで、ソーセージマフィンやハッシュポテトなど、定番人気の商品も多数ありますよね。



「こんなしっかりめの朝食を、家でも用意できればなあ…」とは思いますが、忙しい毎日ではなかなか難しい場合もありますよね。しかし、実は朝マックのソーセージマフィンは、冷凍しておくことで家でもおいしく食べられるとの情報が…

朝マックは冷凍しておけばいつでも食べられるというライフハックを久しぶりに

瓶詰地獄さんは、上の写真のような状態でいつも冷凍保存をしているそうです。解凍時間は、各家庭のレンジの仕様やワット数で異なるので、少しずつ試しながら探るのが良いようですよ。



この投稿には「Xやってて良かったと心の底から思えた瞬間でした」「家にあると一気に食べたくなっちゃう」「マックはいつもすぐ食べちゃうから、冷凍って考えなかった」といったリプライがついていました。



ちなみに、リプライでは「解凍後にトースターで少し焼くと、カリッとしますよ」といった声も複数ありました。好みで焼き加減を調節できるのも、お家ならではかもしれませんね。買ってきたけれど食べきれなかった時にこうして冷凍するのも、フードロスの観点からは良いですね。毎日のなかで「使える小技」が増える、ためになる投稿でした。

