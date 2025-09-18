人気芸人、息子は全国模試1位の秀才「教育関係の仕事が来るように」妻の教育論語る
【モデルプレス＝2025/09/18】お笑いタレントのダンディ坂野が、17日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜よる8時〜）に出演。家庭の教育方針を明かした。
【写真】ダンディ坂野、息子に送ったメッセージ
現在、高校1年生の娘と、小学6年生の息子を育てる坂野。「小学校6年生で中学受験を目指してるんですけど」と息子が受験勉強をしていることを明かし、「全国模試で1位になりまして」と告白しスタジオを驚かせた。そのため坂野は「おかげさまで教育関係のお仕事結構来るようになりまして」と息子の優秀さから仕事が増えたと語った。
また、坂野は「僕はお笑い芸人やってるんで、『好きなことすればいいんじゃない？』って奥さんに言うんです」と子どもにはやりたいことをさせてあげたいと語る場面も。一方で「奥さんはポリシーとかあって『こういうチャンスは人生に1回しかないから、チャレンジさせられるもんなら絶対に受験させて、彼の人生を良い方にする』」と妻は「好きなこと」以上に子供には挑戦させることが大切だと考えているのだという。坂野の妻の熱心な教育論にスタジオで聞いていたタレントの平愛梨も「すごい」と声を上げていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆ダンディ坂野、小学6年生息子「全国模試で1位」
◆ダンディ坂野、妻の教育方針告白
