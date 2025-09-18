杉浦太陽「6人目はあり？」「辻ちゃんに飽きないんですか？」への回答が話題「素敵な受け答え」「理想的」
【モデルプレス＝2025/09/18】俳優の杉浦太陽が9月17日、自身のYouTubeを更新。ファンからの質問への回答が話題を呼んでいる。
5子のパパ・杉浦太陽、衝撃質問に神回答する姿
杉浦は「【質問コーナー】5人の子の親になった太陽パパが答えます！」と題し、Instagramで募集したファンからの質問に答える動画を投稿。様々な質問に回答する中で、「辻ちゃんに飽きないんですか？」という質問には「どんな質問？」と戸惑いつつも、「もっと若くて可愛い子いるのに浮気したくならないんですか？」と読み上げると、即座に「なるか！」と否定した。
「逆にね、年々のん（辻希美）がやっぱこうね、深みが出てくるというか、若くして結婚したからこそすごい今経験値積んで、すごい魅力的な女性になってるんだよね。だから俺もサポートしようとか、一緒に考えようとか、人生を歩むパートナーとしての深み、お互いにのん以外に何があんねんっていう。のんも俺に言ってたけどたぁくんじゃなかったらどうなんねんぐらいな、だからすごいお互いで信頼関係気づけてると思います」と夫婦の絆を語った。
また「6人目はありですか？」という質問には、「これ現場でもちょいちょい言われんねんけど、6人目…まず5人目を育児させてください！」と笑顔。「のんも38（歳）やし、俺も44（歳）やから、とりあえずもう今の段階では5人でいっぱいいっぱいです。夢空（ゆめあ）に全力ですね」と答えていた。動画ではほか、「何人の時が1番大変でしたか？」「上の子のケアの仕方」などにも真摯に答えている。
この動画に、ファンからは「丁寧に質問に答える太陽さんが、人間的にも素敵な人だとわかった」「素敵な受け答え」「日本の父親の鏡のよう」「『辻ちゃんに飽きないんですか？』の答えが素敵」「全ての回答が理想的な旦那様」「辻ちゃん大好きなのが伝わってきた」と反響が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
