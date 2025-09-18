「社交辞令？」と思いきや、実は「脈あり」を示す女子の行動９パターン
「また会いましょう」という定型文句をはじめ、女性の言動が単なる社交辞令であることは珍しくありません。しかし、中にはあなたのことを男性として意識しているケースもあるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性205名に聞いたアンケートを参考に、「『社交辞令？』と思いきや、実は『脈あり』を示す女子の行動」を紹介します。
【１】Facebookに友達申請をするだけでなく、過去の投稿に「いいね！」する
「いいと思った相手のウォールは、必ず見に行きます」（20代女性）というように、意中の相手とSNSでつながったら、過去の投稿をチェックしにいく女性もいるようです。まずは彼女の投稿にも「いいね！」をつけて、親交を深めてみてはいかがでしょうか。
【２】連絡先を聞いて放置ではなく、その日のうちにお礼のメッセージを送る
「気のない相手なら、連絡先を交換してそのままです」（20代女性）というように、先に相手から連絡が来るかどうかは、「脈あり」を判断する一つの指標になりそうです。受け取ったらできるだけ早く「ありがとう！」と返信して、好感度を上げましょう。
【３】「また会いましょう」ではなく、「次はいつごろ会えそう？」とその場で予定を聞く
「好きな人には、できるだけ次のアポを取り付けます」（20代女性）というように、具体的に約束をしようとするかどうかで、彼女の本気度が測れそうです。「君のためだったら、いつでも空けるから」と真面目な顔をしてみせれば、急展開も期待できるでしょう。
【４】「どんな人が好き？」ではなく、「好きな人はいる？」と現況を探る
「『タイプの女性は？』って質問なら、挨拶代わりにするけど…」（20代女性）というように、「好きな人の有無」は特別な相手にしか聞かない女性が多いようです。意中の人から探りを入れられたら、「目の前にいるんだけど」と打ち明けるのもアリかもしれません。
【５】「趣味は？」と聞くだけでなく、「私もしてみたい！」とアクションに移そうとする
「近づきたい人なら、次に会う機会を作る」（20代女性）というように、行動に移そうとするかどうかに着目すると、相手の温度を見極められそうです。すかさず「じゃあ、次の日曜に行こう」と約束を取り付けてみてはいかがでしょうか。
【６】「モテそうですねー」とお茶を濁さず、「好みのタイプです」と主観を述べる
「いいと思ったら、自分の気持ちが伝わるようアピールします」（20代女性）というように、相手が「好みのタイプ」とまで踏み込んでくるようなら、自分に好意があると判断してもよさそうです。「僕もあなたのような女性が好みです」と、ガチで迎え撃ちましょう。
【７】顔を向けるだけでなく、体ごと男性のほうに乗りだして話す
「好きな男性には、つい前のめりになっちゃって…」（20代女性）というように、体の近さから脈あり度を判断することもできそうです。近づきすぎてひざが当たっても彼女が逃げないようなら、デートに誘ったときの成功率は高いでしょう。
【８】口元に「愛想笑い」を浮かべるのではなく、目をキラキラと輝かせて笑う
「無理して笑うと口だけの笑いになるけど、本当に楽しいと表情が生き生きする」（20代女性）というように、彼女の瞳から本音を読むこともできそうです。「目がキラキラして、かわいいね」と褒めると、その笑顔をさらに輝かせることができるかもしれません。
【９】話にただ相づちを打つだけではなく、自分から質問攻めにする
「気になる人のことは、どんどん知りたくなる!!」（20代女性）というように、女子から踏み込んだ質問をするのは、あなたに興味を持っている証拠かもしれません。「僕の話だけじゃなくて、君のことも知りたいんだけど」と返答して、気持ちを引き寄せてはいかがでしょうか。
見極めるのが難しい「社交辞令」ですが、いくつかのポイントを押さえれば、相手の気持ちを測ることができそうです。（山田うみ）
【調査概要】
期間：2014年3月11日（火）から18日（火）まで
対象：合計205名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
