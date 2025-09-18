◆米大リーグ ドジャース５―０フィリーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手の５１号アーチにファンの期待が膨らんだ。

大谷は１７日（日本時間１８日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３打席凡退で迎えた８回に２試合連発の５１号ソロを放った。本塁打王を争うフ軍のシュワバーに２本差と迫った。

またナ・リーグ西地区首位のドジャースが同東地区２連覇を決めているフィリーズに完封勝ち。この日は同地区２位のパドレスも勝利したため、ゲーム差は２で変わらないものの、地区優勝マジックは１つ減って「８」となった。

ＭＬＢも公式インスタグラムにポスター調の大谷の画像をアップし「ショーヘイ・オオタニ、２試合連続ホームラン！ドジャース移籍後２シーズンで通算１０５本」と速報した。

ネット上では「打点１００まであと５打点」「ペース上げてきてる」「総合力なら贔屓（ひいき）目なしでローリーと大谷翔平がＭＶＰかな」「とりあえず大谷翔平はすごい」「また大谷翔平ホームランてもう意味が分からん！」「マジでエグいっすわ」「大谷さんホームラン、スネルの熱投、ブルペン無失点いいぞー」「スカッとしました」「大谷さんの５１号もおっほｗってなったけどスネルさんが７回交代拒否して投げ切ったのちょっと涙出た」「なんか本塁打王見えてきたな…恐ろしい…」「ホームラン王争いはまだまだ分からん」など熱い声が続々と上がっていた。