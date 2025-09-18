日向坂46・渡辺莉奈が表紙に登場した『週刊少年チャンピオン』42号が9月18日（木）に秋田書店より発売された。

【画像】日向坂46・渡辺莉奈の大人になったグラビアを見る

今号の表紙と巻頭グラビアを飾るのは、日向坂46の渡辺莉奈。高校2年生となり、グループの15thシングル『お願いバッハ！』で初めて選抜の2列目に抜擢された注目メンバーが、等身大の魅力と成長した姿を誌面で披露している。

撮り下ろしグラビアでは、純白のワンピースをまとい大人びたまなざしを見せるカットや、ルームウエア姿でメガネをかけ、はにかんだ笑顔を見せるカットなど、多彩な表情が収録されている。年齢相応の無邪気さと、少しずつ芽生え始めた大人の雰囲気が同居した姿は、ファンにとって見逃せない内容となっている。

さらに特別付録として、渡辺莉奈の両面BIGポスターが封入されているほか、200名限定でオリジナルQUOカードが当たるプレゼント企画も実施。誌面と合わせて楽しめる豪華な内容となっている。

渡辺はこれまでグループ内での活動はもちろん、雑誌グラビアでも着実に存在感を高めてきた。今回の抜擢は、その成長と人気の証ともいえる。『週刊少年チャンピオン』では、彼女の“今”を余すところなく収めたビジュアルを通じて、次世代エース候補としての輝きを伝えている。日向坂46の活動と並行して個人の露出も増えていく渡辺莉奈。今回のグラビアは、彼女がこれからさらに飛躍していく第一歩として、ファンにとっても貴重な記録となりそうだ。

■渡辺莉奈 コメント「四期生オーディションでメディア賞に選んでいただいて以来、４回も表紙を務めさせていただけてとっても幸せです♡白いワンピースのシーンではスタッフの皆さんから『大人っぽくなったね』と言っていただけたことが嬉しかったです！これからも日向坂46の一員としてがんばるので、見守ってくださると嬉しいです！」

（文＝リアルサウンド ブック編集部）