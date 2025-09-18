&TEAMが表紙を飾る『CanCam』11月号特別版が9月22日（月）に小学館より発売される。

【画像】韓国デビューした&TEAMの共同生活をのぞき見グラビア

結成3周年を迎えた9月3日には韓国デビューを電撃発表し、3rd SINGLE『Go in Blind（月狼）』はグループ初のミリオン認定された&TEAM。全員揃っては初となる表紙には、9人がぎゅっと密着したカットがチョイスされた。誌面では計13ページの大ボリューム特集が掲載。

実際に共同生活を送る&TEAMの「おうちをのぞいてみたら･･･」をテーマにした企画ではJO×HARUA、NICHOLAS×MAKI、EJ×FUMA×TAKI、K×YUMAのユニットに分かれて、プライベート感がたまらないカットをたっぷりと撮り下ろし。「ずっと一緒に生活しているから、もう家族のような存在になっています。そばにいることに慣れたというか、自然になりましたし、だからこそ、バラエティ番組やコンテンツで、自分たちも作らないで楽しめるのが最高です！」とNICHOLAS。「宿舎では何担当？」「一緒に暮らすときのマイルールは？」「普段のルームウエアは？」など、メンバーの普段の姿を知ることができる&妄想をかきたてられる質問にも赤裸々に答えている。

10月28日に、&TEAM KR 1st Mini Album 'Back to Life’で韓国デビューを果たす&TEAM。「韓国という舞台で僕たちの力を証明するときが来ました。これから色んな姿をお見せできると思うので、楽しみにしてほしいです」（K）「今回韓国デビューという大きな挑戦をするけど、大きな夢を叶える新たな一歩でもあるので、LUNÉの方も温かい目で見守ってください」（EJ）「『ついに来たか！』という感じ。本格的に海外でも活動できるグループになったと思えたし楽しみです」（MAKI）など、全員集合インタビューも掲載。

EJにとって「センスの塊！よくおいしいごはんを買ってくれる」のはK。そんなKにとって「かわちい赤ちゃん♡」なのはなどのメンバー相関図も。付録には&TEAM×CanCam Special“スケスケ”ステッカーが付属。

『CanCam』が手がける、新形態のビジュアルマガジン『CanCam Meets』が始動し、記念すべき第一弾は&TEAM。「もしも&TEAMが私たちと同じ世界線にいたら･･･」をテーマに、「もしも恋人だったら」「もしも夏休みにみんなで遊びに行ったら」など、妄想をかきたてるようなシチュエーションが満載。表紙カットや特典の詳細は後日公開される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）