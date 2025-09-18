Snow Man・宮舘涼太が表紙の『Men's PREPPY』2025年11月号が10月1日（水）にヘリテージより発売される。

【画像】Snow Man・宮舘涼太のクラシカルな表紙とSchool boyなにわ男子・高橋恭平

表紙を飾るのはSnow Manの宮舘涼太。彼が同誌のカバーを務めるのは、2022年4月号以来およそ3年ぶり2度目となる。今回の特集では、宮舘が主演映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日全国公開）で演じる超常現象専門家・北斗役にちなみ、ブラックジャケットに赤のドレスシャツ、リボンタイを合わせたクラシカルな装いを披露。誌面では華麗なジャケットさばきを見せるビジュアルも掲載される。また、インタビューでは「今は髪の毛を伸ばし中。（中略）今年の秋冬は重めなヘアスタイルで迎えることになりそうです」と、近況や美容へのこだわりについても語っている。

さらに、レギュラーモデルとして登場するのは、なにわ男子の高橋恭平。今回は「SCHOOL LOOK」をテーマに、ブレザーやパーカー、マフラーといった学生風コーディネートを披露。誌面では、連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season1』に関するインタビューや撮り下ろしグラビアも掲載され、俳優としての新たな一面に迫っている。

『Men's PREPPY』は、男性のヘア＆ビューティトレンドを発信する専門誌として知られており、今回も旬のアーティストと俳優を迎えた豪華な内容となっている。Snow Man、なにわ男子という人気グループのメンバーが誌面で共演することで、幅広い層から注目を集めそうだ。

メンズプレッピー2025年11月号Ⓒヘリテージ

（文＝リアルサウンド ブック編集部）