忙しいママ必見♡ツーハッチから「湯上りバスローブ」が新登場

お風呂上がりの“ちょっと困った”を解消してくれるのが、インナーブランド「ツーハッチ」から登場した新作《湯上りバスローブワンピース》。濡れた体にそのまま着られる快適さと、リュクスな見た目を両立したアイテムです。秋冬らしい温もりある生地感で、忙しいママの毎日をサポート。時短・快適・可愛さを叶える一着をチェックしてみませんか？

ママに嬉しい♡快適ポイント4つ

価格：6,480円

「湯上りバスローブワンピース」は、濡れた体にそのまま着られる便利さが魅力。フード付きで髪のしずくもカバーでき、忙しいお風呂上がりも快適です。

表面はベロア調、内側は吸水性に優れたパイル生地を採用し、高級感と実用性を両立。

さらに、片手で留められるスナップボタン付きで授乳期のママにも便利。両サイドのポケットはスマホや小物収納にぴったりです♪

秋冬に映える新作カラーとデザイン

この秋冬は〈チャコールグレー・モーヴ・アイボリー〉の3色が新登場。落ち着き・やわらかさ・清楚感をそれぞれ楽しめるラインナップです。

春夏に人気を集めたプレーンタイプ〈チャコールグレー・グレージュ・スモークピンク〉と合わせて、全6色展開。シーズンごとに違った表情を見せてくれるのも魅力です。

サイズ：F（カラー：チャコールグレー／モーヴ／アイボリー）

忙しい毎日に寄り添う、ツーハッチの新作

お風呂上がりのひとときを、もっと快適で心地よく♡ツーハッチの「湯上りバスローブワンピース」は、ママの小さな悩みに応える工夫が詰まった一着です。

ベロア調の上質感と吸水性の両立で、冷えや動きにくさを解消。季節やシーンに合わせて選べる6色展開で、ライフスタイルに寄り添います。頑張る自分へのご褒美に取り入れてみませんか？