韓国の9人組ガールズグループTWICEのSANA（28）が18日、都内でインナービューティーブランド「NE：AR（ニアル）」ブランド説明会に出席した。

水なしで、かむだけで摂取できるタブレット型サプリメントを展開するインナービューティーブランド。アンバサダーに就任し「いつもポーチに2つ入れて、移動中やダンスのレッスン中に口がさみしいと思ったら口に入れています」と語った。

最近の食生活について問われると「パンにハマっていて、トーストも1枚食べるともう1枚食べちゃう」と明かし、「私はむくみが気になるので、必ず消化させてからマッサージをしてバランスを取っています」と語った。

この日は白いタイトなミニワンピースで登場し、“サナボディー”を披露。抜群のスタイルを保つために「体を動かす前に炭水化物をとって、食べたぶん体を動かして、動かした分ほぐして、ということをルーティンにしています」と明かした。続けて「私のモットーは“ありのままの自分が一番きれい”。皆さんらしい美を目指していただけたらと思います。一緒に頑張りましょう」と話した。