多肉植物の人気講師・kurumiの最新刊『365日いつからでも始められる！ 多肉植物寄せ植え手帖』

kurumi著『365日いつからでも始められる！多肉植物寄せ植え手帖』（山と渓谷社）が9月17日に発売された。

【写真】『365日いつからでも始められる！多肉植物寄せ植え手帖』

本書の著者は全国各地で多肉植物の寄せ植えレッスンを開催し、「多肉スタイリング協会(R)」設立から5年で会員数400名を超えたkurumi（くるみ）。著書に『花のような多肉植物の寄せ植え』（主婦の友社）、『多肉植物のみっちり寄せ植え』（日本文芸社）、『kurumiの多肉スタイリングの世界』（メディアパル社）などがある。

本書の紙面では12ヶ月の多肉植物の寄せ植えレシピの他に、寄せ植えの基本から仕立て直し、月ごとの多肉植物の管理の方法まで紹介される。

水やりのこと、土のこと、増やし方、調子が悪くなったらどうしたらいいか、失敗しないコツまで、すべて写真付きで解説。多くの方が悩みがちな「どの多肉植物にどんな育て方が必要か」が感覚的にわかるように、独自に多肉植物の種類を4つのフォルムで分類し解説される。

コラムページでは「韓国の多肉植物レポート」「初心者ためのお買い物ガイド」「紅葉する多肉植物たち」「休眠する多肉植物たち」「寒冷地や雪国の冬越し」なども収録される。

■著者プロフィールkurumi（くるみ）多肉植物の育成歴は約15年。繊細で美しい寄せ植えの世界に魅了され、全国各地で多肉植物の寄せ植えレッスンを開催。2020年には、多肉植物の寄せ植え文化の普及と講師育成を目的として「多肉スタイリング協会(R)」を設立。教員としての経験を生かし、わかりやすく楽しい指導に定評があり、協会は設立から5年で会員数400名を超える。現在も多くの講座を精力的に行いながら、多肉植物の魅力を広めている。著書に『花のような多肉植物の寄せ植え』（主婦の友社）、『多肉植物のみっちり寄せ植え』（日本文芸社）、『kurumiの多肉スタイリングの世界』（メディアパル社）などがある。

