àÆ±¤¤Ç¯ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°á41ºÐ½÷Í¥à¥Ù¥¿¥É¥é¥Þá2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤È¤Æ¤â¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈÆâ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤¬ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÈþÂ¼Î¤·Ã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡ß¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î´ë²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿2¿Í¡£¤½¤Î¥ß¥Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¶¶ËÜ¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾®Àô¹§ÂÀÏº±é¤¸¤ëà¥Ù¥¿ÃËá¤Î¸µÈà½÷¤ò¡¢ÈþÂ¼¤Ï¥Ù¥¿ÃË¤ËÎø¤¹¤ëà¥Ù¥¿»Òá¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤Ê¤Î¤ÇÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬³Ú¤·¤¤¤ªÏÃ¤¿¤¯¤µ¤ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¶¶ËÜ¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈþÂ¼¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Èþ½÷¥ª¡¼¥é¤ËËþ¤Á¤¿¾Ð´é¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢Æ±¤¸1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¥Ù¥¿¥É¥é¤ß¤Æ¥Ù¥¿¤À¤Ê¤¡¡¼¡ª¤Ã¤Æ¤¼¤Ò¶«¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÆ±¤¤Ç¯¥¿¥Ã¥°Ãú¡¹È¯»ß¤ËºÇ¶¯¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£