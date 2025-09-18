西武の大卒ルーキーで、育成選手契約から今夏に支配下登録された佐藤太陽内野手（23）＝右投げ左打ち＝がプロ入り初の1軍生活で得た「財産」を飛躍へのエネルギーにして、現在ファームで奮闘中だ。

神奈川大から育成ドラフト2位で入団し、2軍戦で3割台の打率をマークした佐藤太は、7月25日に支配下選手契約を勝ち取った。翌26日の楽天戦に「9番・二塁」でスタメン出場を果たすなどスピード出世を果たした一方で、いきなり厳しさを味わった。なかなか結果を出せず、初ヒットはプロ18打席目。8月15日に出場選手登録を抹消された。8試合で、21打数2安打の打率0割9分5厘。数字は正直だった。

「自分に足りないところがはっきりと見えてきました。もう『全部』です。本当にすべてにおいて、ものすごい差を感じました。打撃はもちろん、守備、走塁の細かい技術的な部分が、まだ自分にはありません」

スタートラインに立てた喜び。目指してきた舞台で悔しさ。ない交ぜになっていた、それらの感情を整理し、今では1軍で過ごした3週間を「いい経験だった」と言い切れる。先輩の源田壮亮（32）からもらったアドバイスを胸に刻み、実践しているからだ。

「結果が出なくて悩んでいる時、ゲンさん（源田）が教えてくれたのが『いいときと悪いときの比較の仕方』でした」。例えば打席でのタイミングの取り方一つとっても、なぜ捉えられなかったのか、なぜファウルになったのか、なぜ球に差されてしまったのか…「なぜ」を追求し、原因について言語化することの大切さを教わったという。それまで感覚的にやっていただけに、源田の言葉が新鮮だった。「実際、ほんの少しのタイミングの差でヒットになるのか、ファウルになるのか、ボール球だと見極められるのか、すごく大きな違いになります。ですから、もっと興味を持っていかないといけませんし、2軍でも続けています」

学んだことは他にもある。幸い、1軍に同行した期間ではリーグの全5球団と対戦できたことで、多くの選手のレベルを目の当たりにできた。「打撃でも1球に対する集中力がすごい。ピッチャーのコントロールや変化球の質も2軍とは違います」。初球から狙い球を仕留められるように、ネクストバッターズサークルはもちろん、試合でのベンチでの過ごし方、練習でも常に1軍の試合を想定してプレーするようになった。

二塁で起用された守備でも、目指すべきスタイルを見いだせたようだ。西武の内野陣は、1学年下の滝澤夏央（22）や同学年の山村崇嘉（22）が活躍中。「ゲンさん（源田）や夏央とか、スピード感がある選手が多い。逆に自分のプレーを客観的に見ると『確実に捕って投げる』という感じなので。勝負するのは、まずは確実性です。そこにプラスして、今後スピード感を身につけていきたい」。方向性も定まった。

「今まで自分が経験してきた野球の枠を超えていた」と表現する1軍の世界。そのスケールに圧倒されながらも、身を置いたことで「結果を残していくために練習でどういうことが必要なのか、考えるきっかけにもなった」と、地に足がついた口調で明かした。

憧れのプロ野球選手になり、野球が仕事になった。春も夏も、そして秋も…試合が毎日続くなかで、1軍や2軍に関係なく、心身ともにベストコンディションを維持していくことの難しさも痛感している。今は足りないことだらけかもしれない。その「不足分」が、佐藤太の伸びしろでもある。176センチ、78キロの体に収まりきれない情熱で白球と向き合い、光り輝くライオンズの「太陽」になる。（上岡真里江）