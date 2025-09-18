＜速報＞原辰徳が初バーディ奪取 4オーバーで後半へ
＜日本シニアオープン 初日◇18日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞シニアゴルファー日本一決定戦の初日が進行している。大会初出場となる読売巨人軍の元監督・原辰徳（67歳）が前半を1バーディ・5ボギーで回り、4オーバー・102位タイにつけている。
〈連続写真〉65歳を超えているとは思えない！ 原辰徳氏のパワフルスイング
7アンダー・単独首位に古庄紀彦。2打差2位タイに渡部光洋と海老根文博、3打差4位タイには増田伸洋、矢澤直樹ら4人が続いている。2戦連続優勝を狙う岩本高志は2アンダー・10位タイ。昨年覇者のチェ・ホソン（韓国）はイーブンパー・30位タイで前半をプレーしている。今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる。
