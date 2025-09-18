白石麻衣、新たな門出にエール「新しい出会いや経験が自分をもっと輝かせてくれるはず」
俳優の白石麻衣が18日、都内で行われた青山商事「SUIT SQUARE」アンバサダー就任＆新CM発表会に登場した。
【写真】可愛すぎる…！笑顔でお手振りをするまいやん
乃木坂46を卒業し、活躍の場を広げてきた白石だが、新しいことに挑戦するときに心がけていることを聞かれると「今までだったら、すごく色んなことを考えちゃう性格で、新しいことへの一歩っていうのはすごく大きな一歩でした」と振り返る。
しかし、今では「考えすぎもよくないと思っている」といい、「もうちょっとポジティブに、まずはやってみようと、楽な気持ちで取り組むように心がけています。それが上手くいったら自分を褒めてあげたいですし、失敗したときは自分を伸ばせるいい機会なので、とにかくやってみようという気持ちは大事にしています」と語った。
きょう新たな門出を迎えた「SUIT SQUARE」にちなみ、これから門出を迎える人へメッセージを求められた白石。「新しい出会いや経験がこれからの自分をもっと輝かせてくれるはずだと思うので、新たな一歩を踏み出して、ぜひ楽しい生活を『SUIT SQUARE』さんと主に歩んでいってほしいなと思います」とエールを送った。
今回、「SUIT SQUARE」アンバサダーに就任した白石は、自身が登場するレディーススタイルの新シリーズ『CHANTOWA（ちゃんとは）』のプロモーションビジュアルや、新CMを初公開した。
