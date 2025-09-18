レイザーラモンRG、子どものゲームをやめさせたい親に持論
お笑い芸人・レイザーラモンRGが、17日放送の『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（日本テレビ系／毎週水曜 後8：00）に出演。子どものゲームをやめさせたい親に向けて持論を語った。
RGの息子、名門・都立西高だった 『東大王クイズ甲子園』まさかの登場、スタッフも知らず
RGは、現在20歳の息子について「中学時代に『グランツーリスモ』にハマりすぎて」と告白。当時は「eスポーツ」の勢いもあり、「国体の種目にも出て選手を目指すことになって」「ハンドル付きのコントロールを買って」など猛練習したという。
しかし「東京都だけハイレベルで11位くらいで、行けなくて悔しすぎて、もうコントローラーを置いて受験に集中しました」と振り返り。「（子どもに）ゲームやめさせたいとき、一回めっちゃやらせてください。めっちゃ強いやつとやらせて、無理だってなったら次のことにいくんで」と持論。「一回とことんやらせて。コントローラーを置くのを待ってください」と説明した。
共演者が「なるほど！」「へえー」と感心するなか、かまいたちの濱家隆一が「お子さんしっかりしてるから。この『グランツーリスモ』でも1位取ろうとするお子さんやから。だらだらやる子かやったらやばいですよ」ときっぱり。「鵜呑みにする親御さんいたらだめだなと思うので…警告のために」と言及。千鳥の大悟は「誰かが言わないとね」と補足していた。
なお、RGの息子は現在20歳。番組では息子のプロフィールが紹介され、「偏差値70超 都立西高校卒業 東大王クイズ甲子園で準優勝」と説明された。
